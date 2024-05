Prefeito de Porto Alegre agradece Nunes por doações da Virada Cultural para o RS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), enviou um vídeo ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em agradecimento à realização da Virada Cultural 2024, que neste ano é a Virada da Solidariedade e arrecada doações ao Rio Grande do Sul. Pontos de coletas de água e de mantimentos para as vítimas das enchentes no Estado foram disponibilizados nas 12 regiões dos shows da Virada Cultural, neste fim de semana em São Paulo. “Primeiro, quero agradecer à solidariedade do povo paulista, que tem nos ajudado, e muito, neste momento difícil, pela qual passa a minha cidade (Porto Alegre), no Rio Grande (do Sul)”, disse Melo.

“Especialmente, segue o meu agradecimento ao meu colega e grande parceiro Ricardo Nunes (prefeito de São Paulo), que lidera neste fim de semana a Virada (Cultural) da Solidariedade, em vários bairros da cidade, com arrecadações que chegarão, aqui, para quem mais precisa. Gratidão, gratidão e gratidão. O Rio Grande (do Sul) ajudou muito o Brasil ao longo de sua história. Agora, é o Rio Grande que precisa do Brasil”, completou o prefeito de Porto Alegre.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao tomar conhecimento do evento, Melo entrou em contato com o deputado federal Baleia Rossi, presidente da Executiva Nacional do MDB e quem coordena a pré-campanha de Nunes à reeleição. Emocionado, o prefeito da capital do Rio Grande do Sul e um dos municípios mais atingidos pelas cheias nas últimas duas semanas, decidiu gravar um vídeo e encaminhar à equipe de Nunes, que optou em exibir o conteúdo no intervalo dos shows que aconteceram na noite deste sábado (18) na capital paulista.

Em razão da tragédia que assola o Rio Grande do Sul desde o início deste mês, aliados de Nunes cogitaram cancelar a Virada Cultural, evento tradicional da Prefeitura de São Paulo, mas além de ir contra a ideia, Nunes disse que esta seria uma grande oportunidade de abrir pontos de coleta de doação para mandar itens de primeira necessidade ao Sul do país.

Alimento e água potável

O maior festival de cultura gratuito da capital paulista é realizado em São Paulo neste fim de semana com 12 arenas musicais no Vale do Anhangabaú, em Brasilândia, na Parada Inglesa, em Parelheiros, em Campo Limpo, na Capela do Socorro, em Heliópolis, em M’Boi Mirim, em Itaquera, em São Miguel, na Cidade Tiradentes e no Butantã. Nestas regiões, estão sendo angariados alimentos não-perecíveis e água potável.

Para a programação deste ano, foram montados 22 palcos, quase o dobro a mais em comparação com a edição de 2023. No ano passado, mais de 4 milhões de pessoas passaram pela Virada Cultural de São Paulo. Entre as apresentações se destacaram Léo Santana, Joelma, Maria Rita, Mc Davi, Claudia Leitte, Raça Negra, Planta e Raiz, Psirico, Geraldo Azevedo, Pabllo Vittar, Michel Teló, Glória Groove, Edi Rock e Sandra de Sá.

Assista ao vídeo abaixo