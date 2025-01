Prefeito de Prado realiza primeira reunião com secretariado para estabelecer diretrizes da nova gestão

O prefeito de Prado, Gilvan da Silva, realizou, na manhã desta sexta-feira (10), a primeira reunião do seu secretariado, para estabelecer as diretrizes e as políticas prioritárias do governo.

A primeira missão dos secretários, será apresentar nos próximos dias seus planos operacionais e estratégicos para os primeiros 100 dias de governo.

“Passamos para os secretários as nossas diretrizes, que têm como base alguns eixos: diálogo, controle de gestão, o olhar criterioso para evitar desperdícios e um trabalho extremamente humanizado próximo à população. Por isso, estabelecemos que que seja entregue o plano estratégico de cada secretaria para os próximos 100 dias”, afirmou o prefeito.

Ao final da reunião, o prefeito pediu que as secretarias estejam integradas ao projeto verão 2025 que é conduzido pela secretaria municipal de Turismo, Cultura e Esporte e que contribuam da melhor maneira para que o município esteja devidamente pronto e preparado para receber turistas e veranistas.

O prefeito avaliou a reunião como bastante propositiva, destacando a importância de reunir os secretários para conversarem. “Temos programas transversais, que dialogam entre todas as secretarias, e esse trabalho conjunto, unindo esforços, é que vai trazer resultados positivos para o Prado”, afirmou.

Participaram da reunião:

Cassio Marques Marchesini – Secretaria Municipal de Finanças

Erinaldo Souza Oliveira – Secretaria Municipal de Agricultura

Paulo Monte – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Lea Ferreira Itajahy – Secretaria Municipal de Administração

Keliane Oliveira Gouvea – Secretaria Municipal de Educação

Iracema Ribeiro – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte

Neuziane Mascarenhas – Secretaria Municipal de Saúde

Silvia Rodrigues de Macedo – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Carlos Roberto de Medeiros – Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Jamaica dos Reis Felipe dos Santos – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Jarbas dos Santos Vieira – Chefe de Gabinete

Luciana Souza de Oliveira – Ouvidoria Pública

Claydson Motta Silva – Diretor de Comunicação Institucional