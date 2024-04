Prefeito de São Bernardo lança sobrinha como pré-candidata à sucessão

São Paulo — O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), lançou nesta quarta-feira (3/4) o nome de sua sobrinha, a empresária Flávia Morando, como sua pré-candidata a prefeita na maior cidade do ABC paulista, na Grande São Paulo.

A decisão foi divulgada após a filiação de Flávia ao União Brasil, em uma costura feita por Morando com Antônio Rueda, presidente nacional do partido, e o vereador paulistano Milton Leite, presidente da Câmara Municipal e do diretório do União na capital.

Morando encerra neste ano seu segundo mandato à frente da Prefeitura de São Bernardo e, por isso, não pode mais disputar a reeleição. A sucessora política é a mulher dele, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), mas a lei impede cônjuges de disputarem a sucessão.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Morando afirma que a sobrinha já foi sua sucessora no supermercado da família. “Está chegando a hora de escolher quem vai seguir melhorando nossa cidade. Eu escolhi como pré-candidata a mesma pessoa me sucedeu na empresa lá atrás”, diz o atual prefeito no vídeo.

No último levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, em fevereiro, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) aparecia na liderança da disputa pela Prefeitura de São Bernardo, com 37% das intenções de voto, seguido pelo também deputado federal Marcelo Lima (PSB), com 21,8%.

Na sequência apareciam o deputado estadual Luiz Fernando (PT), com 9,9%, o vereador Julinho Fuzari (PSC), com 6,9%, Rafael Demarchi (Novo), com 4,5%, e Jefferson Magno (PTB), com 0,4%.