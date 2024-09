Prefeito de SP se pronuncia sobre pedido de cassação aberto contra ele

Reprodução- Flow

1 de 1 Ricardo Nunes em debate do Flow- Metrópoles – Foto: Reprodução- Flow Candidato à reeleição em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) se pronunciou sobre a criação de uma comissão especial na Câmara Municipal da cidade para analisar um pedido de cassação dele.

À coluna, Nunes disse que o pedido não “tem fundamento” e que o presidente da Câmara de Vereadores, Milton Leite (União), só criou a comissão para rejeitar o assunto rapidamente.

Ricardo Nunes durante debate promovido pelo Flow

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o vereador Milton Leite (União Brasil)

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) chega ao debate do SBT nesta sexta-feira (20/9)

O prefeito Ricardo Nunes

Segundo o prefeito da capital paulista, a ideia é encerrar o assunto rapidamente. “Uso político desonesto se mata no ninho Não tem o menor fundamento essa ‘acusação’”, afirmou.

O prefeito ainda afirmou que os parlamentares vão quebrar a cara porque não vão conseguir usar o pedido de cassação eleitoralmente. “Se acham que irão usar isso eleitoralmente, quebraram a cara”, disse.

O que diz o pedido de cassação do prefeito A Câmara Municipal aprovou a criação da comissão nesta terça. A autora do pedido de cassação é a vereadora Elaine do Quilombo Periférico, do PSol, partido de Guilherme Boulos, adversário de Nunes na eleição.

A parlamentar alega que a gestão do prefeito descumpriu uma decisão judicial ao promover “novas ações truculentas” na região conhecida como Cracolândia, na capital paulista.