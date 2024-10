Prefeito de Valparaíso promete concursos ainda no 1º ano de gestão

Valparaíso de Goiás é o município que teve o maior crescimento populacional do Entorno. Para se ter uma ideia, em seis anos, o número de moradores apenas no bairro Anhanguera passou de 2 mil para 42 mil pessoas. A expansão impacta a infraestrutura e o serviço público oferecido na cidade.

Em entrevista para o portal Metrópoles e a Rádio Metrópoles, o prefeito eleito Marcus Vinícius (MDB) prometeu abrir concursos para guarda municipal, educação e saúde. A previsão é que os certames sejam feitos ainda no primeiro ano de gestão.

“Queremos fazer um concurso público robusto para a área de educação, da saúde para administrativa, mas também para que a gente consiga atender a Guarda Municipal”, declarou o prefeito.



Marcus Vinícius destacou que a principal prioridade da sua gestão será a mobilidade urbana. Em 100 dias de governo, ele pretende lançar uma licitação para contratar transporte público com 15 linhas e 32 veículos para atender a demanda interna do município.

“Nós temos como principal meta e nos primeiros meses de governo, é fazer com que tenha o transporte público dentro da cidade funcionando de forma eficaz”, completou.

Infraestrutura

Um dos principais problemas em Valparaíso é no período chuvoso. Neste ano, a prefeitura chegou a ser condenada pela Justiça de Goiás a pagar indenização a moradores que tiveram casas alagadas no município.

O prefeito eleito era secretário de infraestrutura da atual gestão e ressaltou as obras de drenagem feitas nesse período. “Nós tínhamos apenas 18% de cobertura de drenagem, captação da água, da chuva, e vamos entregar até o final do ano 31% dessa cobertura; dobrando o que existia em toda a série histórica de Valparaíso”.

O novo gestor alegou que vai continuar com obras e que vai investir R$ 85 milhões no ano que vem para entregar mais infraestrutura. Os recursos são oriundos do governo federal.

“Esse recurso vai levar 17 mil pontos de esgoto, e escolas de tempo integral. Então imagina um setor de chácaras, não vai receber só o asfalto, drenagem, calçada, mas vai entregar também escola”, destacou.

Saúde e segurança

Um outro problema em Valparaíso é a falta de uma delegacia 24 horas para atender emergências dos moradores. “O Ciops [Centro Integrado de Operações de Segurança] está passando por uma reforma e vai ser entregue novinho para a população”. Ele ressaltou que a central de flagrantes não para e que oferece também o apoio aos moradores.

“Doze anos atrás, na porta da cidade, havia uma placa na porta da cidade informando que Valparaíso era a cidade mais perigosa do país. Hoje, é a oitava cidade mais segura do estado e a 15ª do Centro-Oeste”, disse.

Em relação a saúde, o prefeito disse que a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) será entregue reformada, com equipamentos novos. “Também queremos trazer uma policlínica para atender a atenção secundária e o morador de Valparaíso não ter que sair para buscar um ortopedista, por exemplo”, declarou.

Quem é Marcus Vinicíus

Marcus Vinicius (MDB) venceu as eleições e foi eleito prefeito de Valparaíso de Goiás com 61,28% dos votos. Waguinho do Céu Azul será o novo vice-prefeito da cidade. Com a vitória, esse será o primeiro mandato de Marcus Vinicius para um cargo do Poder Executivo. Ele foi eleito vereador em 2012.

Marcus Vinícius trabalhou como secretário de infraestrutura do atual prefeito, Pábio Mossoró, que o indicou para dar continuidade ao governo.