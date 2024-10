Prefeito derrotado por mulher: “Melhor perder de pé que ganhar de 4”

São Paulo — Após perder as eleições municipais de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, para a candidata Mara Bertaiolli (PL), no último domingo (6/9), o atual prefeito Caio Cunha (Podemos) postou em suas redes sociais um post com a frase “é melhor perder de pé do que ganhar de quatro”.

A frase foi interpretada como “uma expressão machista, misógina e totalmente desrespeitosa” pela câmara municipal de Mogi das Cruzes em uma nota de repúdio assinada pelos vereadores da cidade.

No documento, os parlamentares dizem que a frase “não desrespeita somente as mulheres, mas também perpetua estereótipos negativos e reforça uma cultura machista”.

Na sequência do post, Caio Cunha publicou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido e negando a interpretação feita pela câmara. Alertado pela filha, o atual prefeito se direcionou a futura administradora dizendo que não teve a intenção de dizer “nada do tipo”.

De maneira escrita, Caio Cunha disse que se referia a própria condição de “perder a eleição sem se submeter as velhas práticas políticas eleitoreiras”.

Segundo a explicação do executivo, a frase postado “expressa a ideia que é preferível perder com dignidade, mantendo a honra e os princípios, do que vencer de maneira submissa, humilhante ou desonrada”.