Prefeito desviou R$ 3,7 mi da educação em reforma, combustível e shows

A Prefeitura de Coronel João Sá, no norte da Bahia, desviou R$ 3,7 milhões que deveriam ser destinados à educação para gastos como recapeamento, reforma de prédios, aluguel de veículos e até shows de forró.

Foram cerca de R$ 123 mil gastos em fevereiro de 2020 nos shows de Edson Lima, Banda Gatinha Manhosa e Solange Almeida, apresentações que haviam ocorrido no final de 2019 em um festival da cidade, segundo um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o caso.

A Prefeitura também gastou R$ 25 mil em uma apresentação musical na final do Campeonato de Futebol Joãosaense. De resto, o dinheiro foi gasto com locação de automóveis, combustível, reforma de prédios, alimentos, obras de recapeamento, equipamentos agrícolas, entre outros.

As verbas foram repassadas pela União através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e desviadas ao longo de 2020, segundo a CGU.

Em 2022, Carlos Augusto Silveira Sobral, prefeito da cidade do MDB, foi punido pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) por conta dos desvios e condenado a ressarcir o dinheiro com recursos do município. Procurado, o prefeito, que foi reeleito em 2020, não respondeu ao contato da coluna.