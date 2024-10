Prefeito eleito de Alagoinhas se adianta e surge como possível candidato em eleição da UPB

A eleição da entidade municipalista deve ocorrer em março do próximo ano. Até o momento, foram especulados os nomes dos ex-presidentes Eures Ribeiro e Zé Cocá, ambos eleitos em Bom Jesus da Lapa e Jequié, mas os dois já descartaram, no momento, de concorrer para a presidência da entidade.

O “chamado” teria ocorrido durante um almoço com prefeitos eleitos da região, organizado pelo próprio Gustavo Carmo. A ideia, disse o prefeito eleito ao Bahia Notícias, era promover o entrosamento e discutir as necessidades da região, mas o encontro foi mais além.

O prefeito eleito de Alagoinhas, no Agreste baiano, Gustavo Carmo (PSD), nem começou a gerir a cidade e já pensa em voos mais altos. Representante da maior cidade do Litoral Norte/Agreste baiano, região com 20 municípios e 541,3 mil habitantes, Gustavo Carmo disse que já recebeu apoio para uma possível candidatura à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB).

O prefeito eleito de Alagoinhas, porém, não bateu o martelo. Declarou que ainda terá de discutir o caso com o cacique do PSD baiano, o senador Otto Alencar, sobre a candidatura, e disse que vai pensar primeiro no dever de casa.

“De primeira ordem, meu compromisso é com a população de Alagoinhas onde em me planejei para disputar a prefeitura e vencemos. Mas o nome foi colocado, né? A gente respeita e agradece a lembrança. Além disso, eu preciso ouvir a figura maior do partido da Bahia que é o senador Otto Alencar”, declarou.

Gustavo Carmo venceu as eleições em Alagoinhas com 50,09% dos votos válidos, ficando na frente do ex-prefeito Paulo Cézar (União), que registrou 44,92%. Dos 17 vereadores, ele diz contar com 14, o que deve favorecer a aprovação de projetos da prefeitura. “A relação é muito boa com a Câmara. Dos 17 vereadores atuais, quatro foram vereadores conosco. Então, a relação é de muita proximidade e de diálogo”, afirmou.

A partir de 1° de janeiro de 2025, Gustavo Carmo deve começar a ser cobrado, sobretudo quanto à infraestrutura das vias, buracos e alagamentos, devido às diversas críticas que os adversários fizeram à gestão do prefeito Joaquim Neto (PSD), fiador da candidatura de Gustavo Carmo.

“Esse não é um fato novo na história de Alagoinhas devido à característica do solo da cidade, arenoso e com água próxima da superfície. Então, a gente vai precisar fazer uma manutenção reforçada, coisa que ninguém nunca conseguiu fazer”, pontuou.