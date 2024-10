Prefeito eleito de Camaçari terá Câmara com mais vereadores de oposição

Dos 23 vereadores eleitos em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mais da metade foram eleitos na coligação adversária a Luiz Caetano (PT), vencedor do segundo turno na cidade neste domingo (27).

Apesar de ter os dois vereadores mais votados – Tagner e Professor Márcio, ambos do PT – Caetano contará com nove legisladores, uma vez que 14 foram eleitos apoiando o candidato derrotado Flávio Matos (União).

As siglas mais vencedoras na Câmara Municipal de Camaçari refletem também o acirramento da disputa: cinco cadeiras ficaram com o PT e o União Brasil, partidos dos dois candidatos que foram para o segundo turno.

As nove cadeiras pró-Caetano aumentou com o apoio do Dilson Magalhães (PP), que tinha sido eleito na base de Flávio Matos. Veja abaixo a possível composição entre situação e oposição durante o mandato 2025-2028.

Base aliada de Caetano

Tagner (PT) – 4.285 votos

Professor Márcio (PT) – 3.492 votos

Kaique Ara (PT) – 2.130 votos

Sales de Val Estilos (PSD) – 1.919 votos

Dentinho do Sindicato (PT) – 1.896 votos

Paulinho do Som (PT) – 1.860 votos

Dilson Magalhães (PP) – 1.766 votos

João Dão (PSB) – 1.515 votos

Vagner Bispo (PSB) – 1.682 votos

Oposição a Caetano

Dudu do Povo (União) – 2.806 votos

Herbinho (União) – 2.736 votos

Ivandel Pires (União) – 2.517 votos

Maurício Qualidade (União) – 2.312 votos

Jackson (União) – 2.306 votos

Luisao de Camaçari (REP) – 2.301 votos

Dr Natan (PSDB) – 2.194 votos

Jamessom (PL) – 1.938 votos

Dr Samuka (PRD) – 1.936 votos

Tarcisio Coiffeur (PSDB) – 1.932 votos

Manoel Filho (PL) – 1.911 votos

Niltinho (PRD) – 1.822 votos

Jamelão (CID) – 1.689 votos

Manoel Jacaré (PP) – 1.657 votos