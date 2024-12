Prefeito eleito de cidade baiana é preso dois dias após ser diplomado

O prefeito eleito de Jacaraci, no Sudoeste baiano, Deusdedit Carvalho Rocha (PSB), o Detinho, foi preso nesta quinta-feira (19). O gestor havia sido diplomado há dois dias. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o gestor eleito foi preso sob acusação de abuso de poder econômico nas eleições. As denúncias apontam compra de votos e transporte de eleitores oriundos de São Paulo.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado por agentes da 22ª Coordenadoria de Polícia Civil após decisão do juiz Matheus Agenor Alves Santos, da 92ª Zona Eleitoral. O magistrado, por sua vez, deferiu medida cautelar movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Caso as acusações sejam comprovadas, o prefeito eleito poderá ter o diploma e o mandato cassados. Com isso, a cidade teria novas eleições em 2025.