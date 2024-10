Prefeito eleito é decapitado seis dias após assumir mandato no México

Segundo informações da imprensa local, o Ministério Público Federal poderá investigar as motivações do crime.

O prefeito da cidade de Chilpancingo, no México, foi assassinado e decapitado no domingo (6), seis dias após assumir o cargo. A morte de Alejandro Arcos foi anunciada nesta segunda-feira (7), pela presidente do país Claudia Sheinbaum. O Partido Revolucionário Institucional (PRI), ao qual Arcos pertencia, pediu justiça sob este “crime covarde”. últ

“Sobre o lamentável acontecimento com o presidente municipal de Chilpancingo (…) estão sendo feitas as investigações necessárias para descobrir qual foi o motivo e, claro, para fazer as prisões correspondentes”, declarou Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal.

De acordo com o Metrópoles, a presidente também informou que as autoridades federais estão trabalhando em conjunto com as do estado de Guerrero, onde fica Chilpancingo. “Estamos vendo se é necessário levar o caso à Procuradoria-Geral da República”, disse.