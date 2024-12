Prefeito eleito na Bahia cancela show do “O Erótico” após queixas de moradores

Anunciado para a posse do prefeito eleito de Queimadas, na região sisaleira, Ricardo Lopes, o Ricardo do Supmercado (PSD), o show da banda “O Erótico” foi cancelado. O motivo foi o número de reclamações enviadas ao gestor eleito. Com isso, a participação da banda foi cancelada ainda nesta quinta-feira (26).

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias – parte da população, mesmo entre apoiadores de Lopes – considera que as músicas da atração são vulgares. A posse em Queimadas ocorre na manhã do próximo dia 1° de janeiro. No mesmo dia, por volta das 17h30, haverá uma missa na Igreja Matriz.

Já por volta das 20h acontece a parte festiva, com participação de Obede e Tainá; Dudé da Pisadinha; Rodrigo Bahia e Shirley Lima. Ainda não há informações sobre possível substituição da banda O Erótico.