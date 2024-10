Prefeito eleito na divisa da Bahia com Minas terá Câmara de Vereadores só de aliados

O prefeito de Encruzilhada, na divisa da Bahia com Minas Gerais, Pedro Alves de Lacerda Sobrinho (PCdoB), terá a possibilidade de contar com unanimidade pelos vereadores a partir de 1° janeiro de 2025.

Isso porque foram eleitos para a Câmara Municipal de Encruzilhada todos os legisladores que faziam parte da coligação de Doutor Pedrinho, como o advogado é conhecido, informou o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias. O prefeito eleito venceu as eleições de Encruzilhada após três tentativas.