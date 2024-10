Prefeito em fim de mandato anuncia candidatura a deputado estadual à AL-BA

O atual prefeito de Itacaré, no Litoral Sul, Antônio de Anizio (PT), anunciou que vai se candidatar a deputado estadual em 2026. Anizio completa o segundo mandato consecutivo no final deste ano. No último dia 6 de outubro, o candidato apoiado por ele, Edson Arantes Santos Mendes, o Nego de Saronga (PT), venceu as eleições.

Segundo o Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias, Antônio de Anísio disse que há espaço para mais lideranças da região Sul na Assembleia Legislativa.

O gestor em fim de mandato afirmou ainda que vai colocar questões fundamentais na pauta da Casa, como a construção de um novo aeroporto e a revitalização da Ceplac [Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira], instituição chave para o desenvolvimento agrícola e econômico da Bahia.