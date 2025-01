Prefeito licenciado de BH está acordado e comunicativo, diz boletim médico

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – O prefeito licenciado de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com boa adaptação da traqueostomia a que foi submetido na última sexta-feira (10), disse o hospital Mater Dei neste sábado (11).

O boletim médico ainda afirma que ele está acordado e comunicativo, e em alguns períodos não necessita de ventilação mecânica.

O comunicado foi assinado por Anselmo Dornas Moura, coordenador da UTI do Mater Dei, e por Enaldo Melo de Lima, médico que acompanha desde o início o tratamento de Fuad contra um linfoma não Hodgkin.

Na sexta, o comunicado ainda afirmou que uma nova bateria de exames constatou que o câncer segue em remissão. No dia anterior, ele voltou a ser intubado após apresentar instabilidade respiratória.

Esta é ao menos a quarta internação do prefeito licenciado de Belo Horizonte desde que venceu as eleições, no fim de outubro. Na época, afirmou em sabatina da Folha e do UOL que foi liberado do tratamento de câncer.

Todas as internações subsequentes foram justificadas pela equipe médica como sendo uma decorrência do tratamento do câncer, que deixou o prefeito debilitado.

No primeiro dia do ano, ele tomou posse no novo mandato na cidade de maneira remota, por recomendação médica.

Na transmissão, Fuad estava ao lado da esposa, Mônica Drummond, de máscara e com dificuldades de fala. Coube ao vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União Brasil) que estava presente na cerimônia, ler o discurso de posse do prefeito.

Damião, que assumiu a prefeitura de forma interina após afastamento de Fuad no sábado passado, disse que o gabinete do prefeito está intacto da maneira como ele deixou e desejou rápida recuperação para o colega.

Durante a cerimônia de sanção de uma lei de blocos caricatos de Belo Horizonte na última sexta, Fuad foi aplaudido de pé pelos presentes, repetindo gesto que aconteceu na Câmara Municipal no dia da posse.

Leia Também: Vice do PT evita confronto com Janja e quer comissão de juristas para defender os irmãos Brazão