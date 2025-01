Prefeito lidera força-tarefa em Santa Inês após temporal alagar ruas e avenidas

A cidade de Santa Inês, localizada no Vale do Jiquiriçá, foi fortemente atingida por uma chuva intensa na sexta-feira (10), que deixou ruas e avenidas alagadas e provocou a arrastação de barracas pela força da correnteza. O temporal gerou preocupação entre os moradores, especialmente nos pontos da área central, que foram tomados pela lama.

Apesar dos estragos, a Prefeitura agiu rapidamente para minimizar os impactos. Ainda no início da noite, foi montada uma força-tarefa para realizar a limpeza da cidade. A ação contou até mesmo com a participação do prefeito Sandro Silva (PT), que interrompeu seus compromissos após ser eleito vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá em Maracás, deslocando-se para Santa Inês para trabalhar diretamente com a equipe municipal.

“Foi um momento de muita união. Precisávamos agir rápido para devolver a normalidade à população”, destacou o prefeito.

Graças ao esforço conjunto, os estragos foram amenizados a tempo de permitir a realização da tradicional feira livre da cidade neste sábado. Os comerciantes conseguiram montar suas barracas e atender ao público, garantindo o funcionamento de um dos principais eventos semanais de Santa Inês.

A Prefeitura segue monitorando as condições climáticas e reforçando os trabalhos de prevenção e limpeza para evitar novos transtornos