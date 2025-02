Prefeito Manrick Teixeira celebra conquista para os estudantes de Vereda

O município de Vereda deu um passo significativo para fortalecer sua infraestrutura educacional com a chegada de um ônibus escolar zero km, fruto da parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado da Bahia. O novo veículo será integrado à frota escolar, garantindo um transporte mais seguro, confortável e eficiente para os estudantes da rede municipal.

O prefeito Manrick Teixeira celebrou a conquista e ressaltou o compromisso da administração com a educação: “Quero inicialmente agradecer a Deus, em segundo lugar ao governador Jerônimo Rodrigues e também à secretária estadual de educação, Rowena, por contribuírem com o desenvolvimento de Vereda.”

Além de suprir a crescente demanda por transporte escolar, a iniciativa visa combater a evasão escolar, oferecendo melhores condições para que os alunos permaneçam em sala de aula. Com essa aquisição, Vereda reafirma sua busca por um ensino público mais inclusivo e acessível, garantindo que nenhum estudante fique para trás.