Prefeito reconduz advogado por mais 2 anos como procurador-geral de Feira de Santana

O advogado Antônio Augusto Graça Leal foi reconduzido ao cargo de procurador-geral de Feira de Santana. Guga Leal, como é conhecido, terá mais dois anos de mandato. O ato pela manutenção do defensor foi oficializado nesta terça-feira (19) pelo prefeito Colbert Martins Filho (MDB) após aprovação da Câmara de Vereadores. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (20).

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o prefeito destacou a agilidade do advogado em reduzir o número de processos e o reconhecimento das instituições jurídicas do estado, como o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e do Ministério Público do Estado (MP-BA).