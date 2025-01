Prefeito reeleito de LEM toma posse e terá base com 16 de 17 vereadores da Câmara

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste, Junior Marabá (PP), tomou posse nesta quarta-feira (1°) ao lado do vice-gestor, Franklin Willer (UB). A cerimônia empossou também os 17 vereadores eleitos para a 8ª Legislatura da Câmara Municipal.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, Marabá terá na base de governo 16 dos 17 legisladores. No mesmo evento foi escolhido como presidente da Câmara o vereador Renildo Nery (PP), que foi o mais votado na eleição passada.

A mesa diretora ainda terá como vice-presidente, Zezília Martins (PSDB); primeiro secretário, Lisvan Vasconcelos (PP); e segundo secretário, Zadinho Motinha (Podemos). Júnior Marabá foi reeleito com 83% dos votos válidos.