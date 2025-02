Prefeito reeleito de Luís Eduardo Magalhães pode ganhar homenagem em sessão na AL-BA

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães (LEM), Júnior Marabá (PP) pode ser homenageado em sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) com o recebimento do Título de Cidadão Baiano. A medida foi proposta em um Projeto de Resolução de autoria do deputado estadual Antônio Henrique Jr. (PP), que possui forte influência na cidade de Barreiras, município “vizinho” de LEM.

Júnior Marabá é natural de Rio Verde, no Goiás, mas vive em Luís Eduardo Magalhães desde os 12 anos. Ele chegou ao município do Oeste Baiano em 2003, com a vinda de seu pai, Ondumar Marabá (1965-2014), que era empresário e chegou a ser vereador da cidade.

O gestor está como prefeito de Luís Eduardo Magalhães desde 2021, sendo reconduzido ao cargo no ano passado, após receber mais de 46 mil votos, representando 83% dos votos válidos, sendo o maior percentual da história.

Em justificativa para a homenagem, Antônio Henrique Jr. afirma que Júnior Marabá colaborou par o desenvolvimento da cidade, desde a época em que assumiu o comando das empresas do ramo de atacado deixadas pelo seu pai e exaltou a trajetória política do prefeito.

“Júnior Marabá se tornou uma figura central no progresso de Luís Eduardo Magalhães. Assumiu responsabilidades no Grupo Marabá desde jovem, ajudando a expandir as operações da família e consolidando o grupo como líder no setor de supermercados no oeste baiano. Sob sua liderança, o grupo contribui significativamente para a geração de emprego e renda, fortalecendo a economia local. Sob sua liderança, o município atraiu novos investimentos, diversificou suas atividades produtivas e consolidou sua posição como referência no desenvolvimento econômico da região oeste da Bahia”, disse o deputado.

“Por todo o exposto, proponho a concessão do Título de Cidadão Baiano ao ilustre Júnior Marabá, em razão de seu compromisso com o progresso e desenvolvimento de Luís Eduardo Magalhães e do estado da Bahia. Sua trajetória é marcada por liderança, dedicação e uma visão estratégica que tem contribuído de forma significativa para transformar o oeste baiano em um verdadeiro polo de crescimento econômico e social”, completou.