Prefeito reeleito de Porto Seguro contará com mais de 80% de bancada eleita para Câmara Municipal

O prefeito reeleito de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, Jânio Natal (PL), vai contar com uma bancada de vereadores quase toda de aliados. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a coligação que abarcou a candidatura do gestor emplacou 14 vereadores dos 17 possíveis na Câmara Municipal para o período de 2025 a 2028. Ou seja, um percentual de 82,3% de apoio.

Dos eleitos no último domingo (6), apenas Bolinha Estourado (PSD), Roló (PSD) e Lucas Nascimento (PSDB) não integram a coligação de Jânio, formada pelos partidos Republicanos, PDT, PL, PRD, PMB, União, Avante e Agir.

O partido do prefeito também demonstrou força no pleito e terá a maior bancada, formada pelos três vereadores mais bem votados: Ariana Prates (2.594 votos), Dilmo Santiago (2.190 votos) e Vanderlei Calango (2.173 votos).