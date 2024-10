Prefeito reeleito em SC é afastado do cargo em operação policial

O prefeito de uma cidade do sul de Santa Catarina foi alvo de duas operações da Polícia Civil, nesta terça-feira (15/10). Os trabalhos ocorrem por investigações distintas de suspeitas de irregularidades na Prefeitura de Forquilhinha.

O prefeito do município, José Claudio Gonçalves, o Neguinho (PSD), foi alvo de um mandado de afastamento do cargo em uma das ações, além de busca e apreensão na outra. Neguinho foi reeleito em 6 de outubro, com 74,43% dos votos. Nestas mesmas operações, um empresário foi detido e outros três agentes públicos acabaram afastados do cargo.

