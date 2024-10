Prefeito reeleito na região de Irecê terá Câmara Municipal e até suplente a favor

O prefeito reeleito de Presidente Dutra, na região de Irecê, no Centro Norte baiano, Roberto Carlos Alves Souza (PSB), é outro que terá uma Câmara de Vereadores a favor. Reeleito com 89,13% dos votos válidos, Robertão, como é conhecido, contará com os 11 vereadores eleitos, além da única suplente, segundo informou o Central Notícia.

No município, de 15,1 mil pessoas, apenas 15 pessoas se candidataram à Câmara de Vereadores neste ano. A suplente para o período 2025-2029 é a atual vereadora Missionária Jeane (MDB). Em 2020, Robertão foi eleito com 59,48% dos votos válidos contra 40,52% de Professor Pedro Rocha (PSB), que decidiu não concorrer a cargos neste ano.