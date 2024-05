Prefeito sai de casa para fugir de inundação e hotel alaga no RS

Chefe do Executivo de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), despacha seus trabalhos na Secretaria de Meio Ambiente

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, em reunião com governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), sobre enchentes no Estado Divulgação/ PMPA/ Cesar Lopes

O hotel em que estava hospedado o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), foi alagado na 5ª feira (16.mai.2024). A residência do chefe do Executivo da capital gaúcha foi uma das primeiras afetadas pelas fortes chuvas que começaram no fim de abril.

O prefeito estava alojado no Hotel Express, no Centro Histórico de Porto Alegre, desde que sua casa e a prefeitura foram atingidas pelas enchentes. Melo agora está alojado em outro hotel e despacha seus trabalhos na Secretaria de Meio Ambiente.



Assista situação do Centro Histórico de Porto Alegre:

A partir da derrubada da comporta 3, parte da água que invadiu o Centro Histórico volta a escoar para o Guaíba. pic.twitter.com/2Zs0V3sVbt

— Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) May 17, 2024

A tragédia no Rio Grande do Sul afeta 2,3 milhões de pessoas, com 77.202 em abrigos e 540.188 desalojadas, segundo levantamento da Defesa Civil gaúcha publicado neste sábado (18.mai.2024), às 12h. Até o momento, 82.666 indivíduos foram resgatados.

Ao menos 155 pessoas já morreram no Rio Grande do Sul por causa das enchentes na região. O Estado ainda tem 94 desaparecidos, 806 feridos e 617.390 pessoas fora de casa.