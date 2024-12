Prefeitos baianos lamentam mortes de moradores que estavam em ônibus de acidente em MG

Os prefeitos de Iramaia, na Chapada Diamantina; e Maracás, no Vale do Jiquiriçá;Tunga Bastos e Soya Novaes, respectivamente, lamentaram a tragédia que vitimou 41 pessoas em um trecho da BR-116 de Teófilo Otoni (MG).

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, do grupo de passageiros, seis seguiam para Iramaia e três para Maracás. Nas redes sociais, Tunga compartilhou uma mensagem publicada pela prefeitura, decretando luto no município. Já o gestor de Maracás, Soya, desejou ‘’que a certeza da ressureição seja conforto e força para todos nesse momento de dor e tristeza’’.

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (21) e envolveu o ônibus [da empresa Emtram], um carro de passeio, e uma carreta carregada com bloco de granito.

Conforme o G1, o ônibus tinha saído de São Paulo (SP), às 7h da sexta-feira (20) com destino a várias cidades na Bahia. A última parada estava prevista para Elísio Medrado, também no Vale do Jiquiriçá.