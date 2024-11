Prefeitos da Bahia que receberam emendas Pix elegeram quase 70% de sucessores

Nas eleições municipais deste ano, entre as 185 cidades baianas que receberam as chamadas emendas Pix, 68 prefeitos e prefeitas decidiram apoiar um candidato. Vários estavam no último mandato e não podiam concorrer, ou preferiram apostar em um afilhado político. O resultado é que 46 deles tiveram sucesso e elegeram seus candidatos, uma média de 67,6%.

Os dados são de um levantamento feito pelo Bahia Notícias com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Portal da Transparência. Entre os 46 prefeitos que “fizeram” sucessores, o corte de gênero é gritante, uma vez que 42 são prefeitos e apenas 4 são prefeitas.

Na lista de vitoriosos figuram o prefeito de Nova Itarana (PSD), que emplacou a sucessão com Ricardo de Deca (PSD); o gestor de Varzedo, Bahia (Podemos), que elegeu Gilmar Bittencourt (Podemos); Thiago Gilleno (PSD), em Ponto Novo, que venceu com Doutora Fabiane (PSD); Jailma (PT), que fez a sucessão em Banzaê com Patrícia Almeida (PT); e o prefeito Valete (PSD) em Jussari, que ganhou o pleito com Orleans Mascarenhas (PSD).

A influência das emendas Pix foi sentida nas eleições de todo país. Na Bahia, 9 entre 10 prefeitos das cidades contempladas com essas transferências foram reeleitos. Enviadas para estados e municípios, as emendas Pix não definem em qual setor ou fim os valores devem ser usados, o que dá aos gestores condição de usá-las sem nenhum critério.