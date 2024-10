Prefeitos lançam nome de Gustavo Carmo para presidência da União dos Municípios da Bahia

O nome de Gustavo Carmo (PSD), prefeito eleito em Alagoinhas, foi indicado para a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB) pelo prefeito reeleito de Cardeal da Silva, Branco Sales (PP).

A indicação aconteceu durante um almoço entre os prefeitos eleitos e reeleitos, que aconteceu nesta terça-feira (15). A reunião tinha como objetivo fortalecer as demandas municipais e estabelecer um protagonismo dos territórios do Litoral Norte e Agreste Baiano e do Sisal.

Segundo Sales, Gustavo Carmo tem condições de assumir a presidência da entidade municipalista. “Ele está em um partido, o PSD, que elegeu e reelegeu 115 prefeitos, tem proximidade com o deputado federal Cláudio Cajado, cujo partido, PP, terá, a partir de 1º janeiro, 41 gestores municipais, e governará Alagoinhas, uma cidade tradicional, com força política e economia que se destaca na Bahia”, afirmou.

O prefeito afirma que não tem nome mais preparado do que o de Gustavo Carmo. “É leve, dialoga com facilidade, não é blindado e se tiver interesse em assumir a presidência da UPB tem todos os requisitos para que este nosso projeto dê certo”, pontuou Sales.

Prefeito eleito de Alagoinhas, que uniu em torno de sua candidatura toda a base do governador Jerônimo Rodrigues e partidos oposicionistas, Gustavo Carmo afirmou que os compromissos assumidos com a população de Alagoinhas nortearão suas ações, mas agradeceu a lembrança de seu nome.

“Neste encontro houve consenso sobre a necessidade de nossa região ter mais protagonismo político e peso nas decisões de entidades representativas do municipalismo e para isso trabalharemos em conjunto, o que já estamos fazendo neste momento”, argumentou.