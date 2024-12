Prefeitos, vices e vereadores de cidades do Vale do Jiquiriçá são diplomados

Os prefeitos de Jaguaquara, Edione Agostinone (PT); de Itaquara, Rogério Rodrigues (PSB); e de Irajuba, Antonio Sampaio (Avante), foram diplomados nesta terça-feira (10) pela Justiça Eleitoral. O ato também habilitou os respectivos vices, vereadores e suplentes das três cidades do Vale do Jiquiriçá.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a cerimônia ocorreu no Fórum Ilmar Galvão, em Jaguaquara, maior colégio eleitoral da região, que representa a 76ª Zona Eleitoral. Com a diplomação, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos poderão tomar posse dos respectivos cargos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

A juíza Andréa Padilha, que pela oitava vez consecutiva conduziu os trabalhos nas eleições municipais na 76ª Zona, pediu aos políticos que tenham olhar de sensibilidade para ouvir e anseios da população, ”e integridade para agir com justiça e transparência”.

A magistrada disse ainda que: ”vivemos tempos desafiadores, em que a sociedade espera de seus governantes, mais do que palavras, ela exige resultados concretos, respeito as leis, a constituição e, acima de tudo, compromisso com a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão”, afirmou.