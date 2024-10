Prefeitura afasta servidores após maus-tratos contra cavalo; caso ocorreu em Porto Seguro

Funcionários da prefeitura de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, foram afastados após cometerem maus-tratos contra um cavalo. Um vídeo mostra o momento em que o animal é forçado de modo violento a entrar em uma carroceria.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu no bairro Outeiro da Glória, na última sexta-feira (11). Após repercussão do caso, a prefeitura afastou os funcionários.

Em nota, a gestão disse ainda que abriu um procedimento para apurar as responsabilidades e repudiou as cenas de maus-tratos.