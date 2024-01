Prefeitura anuncia nova etapa de obras no Mercado Municipal; saiba mais

(Foto: Marley Ribeiro)

Sendo um dos espaços mais conhecidos da cidade, o Mercado Municipal de Teixeira de Freitas continuará a receber investimentos da administração pública. Além da construção de uma peixaria, boxes fixos e padronizados, piso e cobertura, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — por meio da parceria entre a Secretaria de Projetos Estratégicos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo — prosseguirá com a construção de mais 74 boxes na região conhecida como Barracão 2.

A nova etapa da revitalização do Mercadão (como é popularmente conhecido) busca fomentar e impulsionar e o empreendedorismo e a economia local com o aumento de espaços acessíveis e inclusivos que garantem a qualidade da rotina de trabalho dos comerciantes que atuam no espaço, estimulando também a diversidade de produtos e fortalecendo o Mercado Municipal enquanto um dos elementos essenciais da identidade teixeirense.

