Revitalização de praça no bairro Nova América (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, realiza a revitalização de praça localizada no bairro Nova América. Este é um dos diversos investimentos da gestão atual em espaços de lazer aos teixeirenses — como a Rua Gourmet, na Praça da Bíblia; e a Praça Maria José de Almeida Figueiredo, no bairro Santa Rita.

A equipe responsável atua na construção do parque infantil, pergolado com bancos, palcos para apresentações, área para comércio alimentício; além da instalação de iluminação nova e piso intertravado.

A Praça Joana Angélica, no bairro São José; e o Parque Municipal da Biquinha, no Colina Verde, são outros exemplos de obras que são executadas no momento para promover a integração social e valorizar o ambiente urbano teixeirense.

Revitalização de praça no bairro Nova América (Fotos: Junior Origem)

O post Prefeitura atua na revitalização de praça teixeirense; saiba qual apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.