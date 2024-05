Prefeitura avança com construção do primeiro parque ecológico de Teixeira de Freitas

Construção do Parque Municipal da Biquinha (Foto: Junior Origem)

Unindo lazer e meio ambiente, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com as obras no Parque Municipal da Biquinha, no bairro Colina Verde. Este será mais um espaço de recreação e atrativo turístico, garantindo também a qualidade de vida dos teixeirenses ao ressignificar um espaço historicamente importante na região.

No momento, a equipe responsável realiza a adaptação de solo para encher o lago artificial, serviço de manutenção dos caminhos e instalações de alambrado para o campo de areia. Possível devido a recursos próprios do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), o projeto também conta com mirante, praças, chafarizes e um caminho de acesso para o uso e a preservação da nascente do Córrego Charqueada.

Construção do Parque Municipal da Biquinha (Fotos: Junior Origem)

