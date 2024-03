Prefeitura avança com obra da praça no Santa Rita; veja fotos

Construção da praça do bairro Santa Rita (Foto: Saulo Rodrigues)

Em fase final, a construção da praça no bairro Santa Rita busca ofertar mais um espaço para o lazer dos teixeirenses. A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Projetos Estratégicos, avança com serviços como a pavimentação asfáltica das vias no entorno da área, a fim de reforçar a mobilidade e segurança adequadas.

O espaço contará com parque infantil, pátio com pinturas lúdicas interativas, campinho de areia, pergolado com mesa de jogos e balanço; além do paisagismo, iluminação e mobiliários adequados.

Além do convívio e interação social, este investimento é fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento de Teixeira de Freitas. Outros ambientes que expressam o compromisso da administração pública com estes fatores são a Rua Gourmet, na Praça da Bíblia; a Praça Draus Coelho, no bairro São Lourenço; e a Praça Maria Rosa de Brito, no bairro Ulisses Guimarães — que também conta com cinco boxes utilizados por comerciantes, o que potencializa a geração local de renda.

