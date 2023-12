Prefeitura avança com obras na UMMI; veja fotos

Obras na UMMI (Foto: Marley Ribeiro)

Demonstrando o cuidado com gestantes, parturientes e crianças de até 12 anos de Teixeira de Freitas e dos demais doze municípios do Extremo Sul da Bahia, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas continua avançando nas obras da nova Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI).

No bloco A superior a equipe responsável avança na aplicação de massa corrida para o recebimento de pintura, instalações do forro de drywall, finalização do projeto de proteção contra incêndio (PPCI), e início do assentamento de cerâmica. No bloco B térreo, o reboco interno é 100% concluído, e são executados o chumbamento de caixinha e o contrapiso.

Já no bloco B superior ocorre a execução das alvenaria, enquanto no bloco cozinha a equipe responsável prossegue com serviços como alvenaria da platibanda e instalações hidráulicas.

Obras na UMMI (Fotos: Marley Ribeiro)

