Prefeitura avança com obras no entorno do Shopping Teixeira Mall; confira

Pavimentação na rua Antônio Chicon Sobrinho (Foto: Wesley Morau)

Por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas continua com as obras de pavimentação, drenagem e requalificação de vias do entorno do Shopping Teixeira Mall, situado no bairro Alagoas.

Na Rua Antônio Chicon Sobrinho, por exemplo, a equipe responsável realizou o preparo de solo e, no momento, segue com a pavimentação com bloquetes intertravados. Tal material se caracteriza pela durabilidade, resistência e uso imediato após instalação.

O projeto como um todo prevê também a implantação de uma rede de drenagem de 1.594 m lineares com o uso de tubos PEAD e construção de bueiro celular para a captação de água pluvial, com a drenagem sendo realizada para a rua Mauá.

