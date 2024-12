Prefeitura baiana anuncia demissão de 120 servidores a 15 dias de final de mandato

Uma edição do Diário Oficial de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, divulgada na noite desta segunda-feira (16), anunciou a demissão de cerca de 120 servidores da prefeitura. As exonerações atingem funcionários comissionados de diversas secretarias.

Segundo o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, a pasta mais impactada foi a de Saúde, com 41 demissões. A secretaria de Administração teve 18 demitidos, a de Educação e Juventude 14, e a de Desenvolvimento Social da Mulher 11.

As demissões ainda atingem as pastas de Cultura e Esportes, Fazenda, Finanças, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, Gestão de Pessoas, entre outras. Devido às demissões, há o risco de comprometimento dos serviços para a população, já que apenas servidores concursados devem atuar nas repartições.