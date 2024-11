Prefeitura baiana embarga empreendimento imobiliário por irregularidades

A prefeitura de Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, embargou um empreendimento imobiliário por não atender exigências ambientais. A medida foi tomada nesta sexta-feira (1°). Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, as obras são do empreendimento Fazenda Caldeirão Verde, localizado entre a região das Queimadas e o Limoeiro.

Conforme a prefeitura, o empreendimento apresenta discrepância na área declarada em relação ao tamanho real, sendo significativamente maior do que o perímetro informado. Existem ainda riscos de inundações devido à falta de infraestrutura de drenagem pluvial, o que pode afetar bairros vizinhos, como o Amaralina e São Judas Tadeu.

Ainda segundo o blog, para que o embargo seja retirado, os responsáveis precisam corrigir as irregularidades, o que prevê uma estrutura de drenagem pluvial que previna alagamentos, um sistema de saneamento básico, estradas adequadas para suportar o aumento previsto de tráfego; além de energia elétrica suficiente para atender as demandas, entre outras medidas.