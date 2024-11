Prefeitura baiana suspende concurso após MP receber denúncias de favorecimento e violação de provas

A prefeitura de Conceição do Jacuípe, no Portal do Sertão, suspendeu um concurso público cujas provas ocorreram no final de setembro. O anúncio da prefeitura de suspender o processo seletivo ocorreu nesta quinta-feira (7).

A medida, válida por 90 dias, atende uma recomendação do Ministério Público do Estado (MP-BA) enviada à prefeita reeleita Tânia Yoshida (PSD) e ao Instituto Bahia (Isba), responsável pelo concurso.