Prefeitura convida os cidadãos para entrega da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Professora Lucineide Bernardino da Silva

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas convida os cidadãos para entrega da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Professora Lucineide Bernardino da Silva no sábado (25), às 16 horas, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, na comunidade Santo Antônio.

Além dos serviços de manutenção do equipamento original, o serviço contou também com a construção de mais seis salas e refeitório. A administração pública reafirma o compromisso com a educação a partir do investimento de recursos em projetos de renovação das unidades existentes, bem como na inauguração de novos equipamentos educacionais.

