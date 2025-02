Prefeitura de Feira torna “Caminhada do Perdão” patrimônio imaterial do município

A prefeitura de Feira de Santana reconheceu a Caminhada do Perdão como patrimônio imaterial do município. A medida – sancionada pelo prefeito José Ronaldo (União) a partir de um Projeto de Lei do vereador Sílvio Dias (PT) – foi publicada no Diário Oficial do Município na última terça-feira (4).

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a Caminhada do Perdão realizado anualmente pela Arquidiocese de Feira de Santana. O evento reúne milhares de participantes em um itinerário de fé em um percurso de pouco mais de três quilômetros. A primeira edição foi realizada em 4 de março de 2012, como proposta de atividade celebrativa ao Jubileu de Ouro dos 50 anos da Arquidiocese.

Desde então, tem atraído, a cada ano, um número ainda mais expressivo de católicos. Neste ano, a caminhada está marcada para ocorrer no dia 16 de março. Depois da Santa Missa, às 7h, no Santuário Santo Antônio (Capuchinhos), os participantes saem em direção à Catedral Metropolitana de Senhora Sant’Ana, onde a programação é concluída com a benção do Santíssimo.