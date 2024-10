Prefeitura de Guararema cancela ‘Cidade de Natal’ de 2024

A edição do “Guararema Cidade de Natal” de 2024 não será realizada. A informação, anunciada pela Prefeitura do município através do Instagram, gerou revolta entre os moradores e, principalmente, comerciantes locais. Em nota, a Prefeitura afirma que “a iniciativa demanda alto investimento que no devido momento será direcionado às ações prioritárias que já estão em andamento no município”. A edição do evento em 2023 atraiu mais de 650 mil pessoas ao longo de 30 dias de atividades, que começaram com o tradicional “Acender das Luzes”, shows, e a esperada contagem regressiva para o momento mais esperado do ano, que contou com presença do cantor e compositor brasileiro Almir Sater. A comerciante Karina Villas Boas ressaltou a importância e o impacto do evento. “Há 10 anos que existe esse evento. As escolas municipais recolhem garrafas pets das crianças, nossos filhos levam o ano inteiro para as escolas as garrafas para serem feitas as manutenções desses enfeites [..] nosso comércio depende muito desse evento, porque durante o ano todo é muito fraco o movimento aqui na cidade, né? Os restaurantes, tudo, até no fim de semana, sábado, tem pouco movimento de turista, então é muito esperado pelo comércio e hotelaria da cidade que esse evento aconteça”.

Karina ainda ressaltou a estranheza com a mudança repentina, tendo em vista o início dos preparativos. “Na sexta-feira (25), os caminhões aqui, guincho, guindaste, começaram a colocar os enfeites. Os comerciantes se animaram, muitos fizeram investimentos, contrataram pessoal para treinar, porque a mão de obra aqui na cidade é bem difícil”. Após uma reunião realizada pela Associação Comercial da cidade nesta terça-feira (29), uma passeata pacífica para moradores e comerciantes ficou agendada para esta sexta-feira (1), visando uma revisão e reversão da decisão tomada pela Prefeitura. A Jovem Pan entrou em contato com a Prefeitura de Guararema e até o fechamento desta publicação não teve retorno. O espaço segue aberto para um pronunciamento oficial.

Veja a nota da Prefeitura: