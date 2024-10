Prefeitura de Ilhéus: Mário Alexandre inicia diálogo com o prefeito eleito Valderico Júnior

Na última sexta-feira (25), o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Luiz dos Reis Júnior, do União Brasil, se reuniu com o atual prefeito, Mário Alexandre Corrêa de Sousa, do Partido Social Democrático, para dar início ao processo de transição de governo.

O encontro, marcado pela cordialidade e compromisso mútuo, destacou o interesse de ambos em garantir uma transição tranquila em benefício da comunidade ilheense. A principal meta desse primeiro encontro foi estabelecer diretrizes para uma transição organizada e eficiente, conforme noticiado no Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias.

O governo atual comprometeu-se a colaborar de forma transparente, fornecendo todos os dados e informações essenciais para o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

“É um momento muito importante para a democracia. Estarei sempre presente, priorizando meu compromisso com Ilhéus. No encontro, apresentei toda a estrutura do Centro Administrativo e alinhamos como se dará a transição. A partir do dia 1º de novembro, iniciaremos todo o processo com nosso grupo e o candidato eleito”, destacou Mário Alexandre.

Essa troca permitirá que a nova gestão faça um planejamento adequado, identificando prioridades e ajustes necessários. “Uma boa transição fortalece a democracia e nos permite focar no que realmente importa: o trabalho pela melhoria da qualidade de vida das pessoas e de Ilhéus. Estou totalmente interessado nisso, e senti que o atual governo também”, ressaltou Valderico Júnior.

O prefeito eleito compareceu à reunião acompanhado por Cristiano Carvalho, vice-presidente municipal do União Brasil; Caio Garcia, presidente do DC Ilhéus; Michel Mendonça, advogado; e Paulo Queiroz, empresário.