Prefeitura de Ipatinga anuncia auxílio para moradores afetados pelas chuvas

Fortes chuvas atingiram Ipatinga, no interior de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (12), causando destruição e resultando em dez mortes, incluindo duas crianças. O bairro Betânia foi um dos mais afetados, registrando 204 mm de precipitação em uma hora. No município vizinho de Santana do Paraíso, uma pessoa morreu devido aos deslizamentos. O prefeito Gustavo Nunes anunciou que os moradores que perderam suas casas e bens materiais terão direito a um auxílio financeiro equivalente a um salário mínimo, cujo decreto será publicado nesta segunda-feira (13).

O benefício estará sujeito a critérios sociais ainda não detalhados. Além disso, 150 pessoas estão desalojadas e sendo acolhidas em escolas próximas ou no Estádio Municipal João Lamego Netto, o Ipatingão. A prefeitura informou que os desalojados poderão ser inscritos no programa de aluguel social ou orientados a buscar abrigo com parentes e amigos.

Foi decretada situação de emergência por 180 dias, permitindo medidas como entrada em propriedades privadas para resgates e contratação de serviços essenciais. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga foi tomada pela lama e precisou ser fechada, transferindo atendimentos para cidades vizinhas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que visitará a região nesta segunda para acompanhar as ações de socorro.

A previsão indica mais 40 mm de chuvas até esta segunda-feira, o que preocupa as autoridades devido ao solo já encharcado e às redes pluviais obstruídas. O prefeito pediu que a população evite retornar a áreas de risco. A gestão municipal organizou mutirões com 80 apenados da Polícia Penal para limpeza das ruas e imóveis. Doações de água, alimentos, colchões e produtos de higiene estão sendo recebidas no Ipatingão.

A tragédia evidencia um problema estrutural na cidade, marcada por construções irregulares ao longo de seus 60 anos. O prefeito ressaltou os esforços para intensificar a fiscalização e evitar novos desastres.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA