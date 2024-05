Prefeitura de Itamaraju realiza reunião para discutir a segurança do São João 2024

Forças de segurança e gestão municipal participaram de uma reunião alinhando ações para o São João 2024.

A reunião aconteceu na Câmara de Dirigentes Logistas de Itamaraju, contando com a presença dos secretários da administração municipal de Itamaraju, autoridades da 43ª CIPM (Capitão Sidney Oliveira e Capitão Bohana), 18º BBM de Teixeira de Freitas (Capitão BM Milton Borges e CB Leandro), e representantes da Policia Rodoviária Federal (Novais e Marques).

O São João de Itamaraju, transformou-se numa festa cultural, além de carregar o título de maior festejo junino da Bahia, e reúne milhares de pessoas movimentando a economia do município, neste ano a festa acontecerá nos dias 13 a 16 de junho.

A reunião contou com autoridades do legislativo municipal, figuras representativas da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Superintendente de Trânsito, Conselheiro Tutelar, Secretaria de Financias/Tributação e Secretaria de Saúde.

Os anfitriões destacaram que a festa será ainda maior que os anos anteriores, com a participação de artistas nacionais e regionais.

O Subcomandante da 43ª CIPM Capitão Sidney Oliveira, disse que todos as medidas necessárias serão adotadas pela unidade militar, sendo empregado um grande efetivo com intuito de garantir a segurança do evento contado com apoio de outras unidades policiais, reforçando as rondas nos bairros e garantindo a segurança pública da cidade.

Os representantes da Polícia Rodoviária Federal PRF’s Novais e Marques, notificará aos superiores a necessidade de apoio de outras unidades da PRF, para garantir maior fiscalização durante o período dos festejos. Onde serão disponibilizados aparelhos etilômetros para a Guarda Civil Municipal, os agentes municipais atuarão em conjunto na aferição da concentração de álcool consumido pelos condutores de veículos.

O local do evento contará com apoio de unidades do SAMU 192, profissionais da saúde, equipes do conselho tutelar, superintendência de trânsito dentre outras entidades do poder público.