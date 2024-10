Prefeitura de Juazeiro anuncia retomada de concurso suspenso na Justiça para próximo domingo

Após suspensão pela Justiça, o concurso da prefeitura de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, deve ser realizado no próximo domingo (27). Segundo o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, os locais de prova serão divulgados até a próxima quinta-feira (24). O processo seletivo prevê a contratação direta para 233 vagas, além de cadastro de reserva, para candidatos dos níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 12 mil.

Na última sexta-feira (18), uma decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro acatou pedido de suspensão dos editais pelo descumprimento, por parte da prefeitura, do Estatuto da Igualdade Racial e de Combate ao Racismo Religioso. Segundo a sentença do juiz José Góes Silva Filho, a gestão municipal não incluía nos programas de estudo para as provas conteúdo exigido pelo Estatuto citado.

A prefeitura ainda tentou derrubar o veto no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que recursou o efeito suspensivo.

Em nota, a prefeitura informou que o assunto “Relações étnico-raciais”, abordando a trajetória histórica da população negra no Brasil e em Juazeiro, bem como as políticas de promoção da igualdade racial e combate ao racismo, foi acrescentado às provas de todos os níveis de escolaridade.