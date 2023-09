Prefeitura de Maceió é criticada após ironizar separações de famosas

A prefeitura de Maceió causou polêmica nas redes sociais, após publicar montagem ironizando o fato de Ana Castela, Luísa Sonza, Sandy e Bella Campos estarem solteiras. Na imagem, o rosto das quatro artistas, que terminaram com seus respectivos namorados recentemente, foram posicionados sobre a janela de um avião no ar. Na legenda, os responsáveis pela publicação fizeram uma propaganda turística da capital de Alagoas.

“Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais”, diz um trecho da postagem. “Se você está sofrendo pelo ex, atual ou por aquele crush que não te dá bola, tá na hora de acalmar o turu turu do seu coração no nosso mar”, completa o texto, fazendo referência a uma música de Sandy.

Gustavo Mioto e Ana Castela anunciaram o fim do namoro recentemente Reprodução

No mesmo dia, Sandy e Lucas Lima comunicaram o fim do relacionamento de 24 anos João Bidu/ Reprodução

O namoro de Luísa Sonza e Chico acabou por conta de uma traição Reprodução/Instagram

Assim como Bella Campos e Cabelinho Instagram/Reprodução

Enquanto alguns internautas se divertiram com a postagem, outros consideraram o conteúdo machista. “Gente! É isso mesmo que estou lendo? Respeitem as nossas mulheres!”, pediu um internauta. “Que postagem sem noção”, disse outra. “Que vergonha de vocês. Tá faltando profissionalismo nessa comunicação da prefeitura. Dá pra se comunicar com uma linguagem digital, sem forçar a barra. Isso é básico demais. O mínimo que se espera, na realidade”, analisou uma terceira pessoa.

Em resposta às críticas, a prefeitura fez uma segunda publicação, que irritou ainda mais os críticos. “Nota de esclarecimento: a estagiária informa que apesar d repercussão da postagm anterior, não fui demitida. Maceió continua sendo o destino mais procurado do Brasil e a capital de todos os amores 3 inclusive o amor próprio. Pode chegar, confia na dica do estagiário. Aqui tem empoderamento feminino, liberdade de escolha e Não sempre será Não”.