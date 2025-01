Prefeitura de Mata de São João esclarece transbordamento de esgoto em Praia do Forte

Após a denúncia de transbordamento de esgoto no Condomínio Piscinas Naturais, em Praia do Forte, a Prefeitura de Mata de São João emitiu uma nota oficial na manhã deste domingo (12) esclarecendo a situação.

De acordo com a Prefeitura, o problema ocorreu em uma unidade da Embasa, localizada nas proximidades do Parque Klaus Peters, e foi causado por uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a administração municipal notificou a Embasa, que enviou uma equipe técnica para solucionar o problema de forma rápida.

Em nota, a Prefeitura reafirmou seu compromisso com a qualidade de vida dos moradores, veranistas e turistas de Praia do Forte. Também garantiu que continuará monitorando as ações da Embasa para prevenir novos episódios.