Prefeitura de Prado entrega próteses dentárias e eleva a autoestima dos beneficiados

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Prado no setor de reabilitação oral, realiza tratamentos odontológicos com próteses dentárias totais (dentaduras) nos pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde pelos seus referidos dentistas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são entregues por mês cerca de 50 próteses a pacientes que infelizmente, por vários motivos perderam seus dentes e necessitam recuperar entre muitos quesitos, a sua autoestima.

A utilização de próteses totais, vai além do aspecto estético e tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida de quem usa. Durante o atendimento, a equipe avalia a necessidade, de acordo com cada caso, para então iniciar a confecção da prótese. Segundo o dentista do setor de reabilitação oral e estética, Dr Armando Ribeiro Walter Junior, são analisados aspectos como o formato do rosto, a cor e semelhança dos dentes dos pacientes.

“Nós temos a preocupação em realizar a etapa onde testamos as próteses antes da entrega final, tudo para evitar possíveis problemas e dar mais qualidade ao paciente nesse novo processo”, ressaltou a coordenadora da Saúde Bucal Dra. Flávia Neves Dibai.

Os pacientes são encaminhados para o CEO após triagem realizada em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 17h.