Prefeitura de Salvador realiza pesquisa pública sobre qualidade do transporte coletivo

A partir de 5 de novembro, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), iniciará a aplicação da pesquisa QualiÔnibus com passageiros dos sistemas de transporte do município. A pesquisa será aplicada em diversas linhas de ônibus e do BRT Salvador durante os dias úteis entre as 5h30 e 19h30.

Os passageiros responderão a um questionário que avalia 16 fatores da qualidade do sistema, incluindo disponibilidade, rapidez, confiabilidade, conforto nos pontos de ônibus e dentro dos veículos, segurança pública e em acidentes, exposição a ruído e poluição, além de itens sobre atendimento, informações, formas de pagamento e custos.