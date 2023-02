Prefeitura de São Luiz do Paraitinga adia carnaval após chuvas castigarem a cidade

A Comissão de Organização do Carnaval 2023 de São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo, decidiu adiar a celebração do carnaval de 2023. A decisão foi comunicada na segunda-feira, 13, por causa das cheias do Ribeirão do Chapéu e do Ribeirão do Pinga, que deixaram mais de 700 pessoas desalojadas na Vila do Distrito de Catuçaba. A decisão da Comissão foi tomada após reunião com associações da cidade e com autoridades locais. As cheias foram causadas por “chuvas intensas e interruptas”, que provocaram o encharcamento do solo, o que levou a deslizamentos de encostas. Estradas foram obstruídas, pontes caíram e o Rio Paraitinga registrou uma alta de seu nível, estando 4 metros acima do normal. Os serviços meteorológicos mostraram a tendência de continuidade de chuvas intensas, o que levou as autoridades a entrarem em estado de alerta e preparar equipamentos para atender situações calamitosas. Em nota, a prefeitura esclareceu que o carnaval irá acontecer, mas que a festa só será celebrada “em uma ocasião mais propícia”. Uma nova data não foi divulgada.

